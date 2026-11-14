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Как научиться готовить на пару без пароварки: советы опытных хозяек 0 57

Еда и рецепты
Дата публикации: 14.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как научиться готовить на пару без пароварки: советы опытных хозяек

Приготовление на пару считается одним из самых полезных способов готовки мяса, овощей и рыбы.

 

Не обязательно сразу приобретать дорогую пароварку, можно обойтись и без нее. Все необходимое для этого есть у каждой хозяйки, даже если она не обладает самым современным оборудованием.

Как приготовить омлет без пароварки

Для этого возьмите сковороду, подготовьте смесь для омлета, налейте воду в сковороду и доведите ее до кипения. Перелейте смесь в миску и поставьте ее в кипящую воду на сковороде. Плотно накройте сковороду крышкой и следите за уровнем воды.

Аналогично можно использовать кастрюлю.

Как приготовить котлеты или рыбу

Это довольно просто. Тот же метод можно применять для приготовления мантов. Вам понадобится обычный дуршлаг, который следует смазать сливочным или растительным маслом.

Разместите биточки или другие полуфабрикаты так, чтобы они не соприкасались. Возьмите широкую и глубокую кастрюлю, налейте в нее воду, доведите до кипения, поставьте дуршлаг и накройте крышкой. Если пар выходит, можно закрыть щели фольгой.

Мясные блюда готовятся довольно долго.

Этот метод также подходит для приготовления рыбы или овощей.

Приятный момент заключается в том, что добавление в воду ароматных трав, специй, чая или лимона поможет избежать неприятного запаха рыбы.

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Редакция BB.LV
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