Блинчики с творожной начинкой – это идеальное блюдо, которое можно быстро и недорого приготовить, чтобы порадовать себя и близких.

В этой статье мы расскажем, какие ингредиенты нужно добавить в тесто, чтобы готовые блины были нежными и вкусными.

Для приготовления потребуется:

4-5 яиц;

1 литр молока;

1 ст. л. крахмала;

3 ст. л. растительного масла;

щепотка соли;

сахар по вкусу;

4 стакана муки;

800-1000 гр. творога;

100 гр. сливочного масла.

Как готовить

Сначала разбиваем яйца и перемешиваем их. Затем добавляем крахмал и продолжаем перемешивать, пока не растворятся все комочки. Далее добавляем соль, сахар, немного молока и растительное масло.

После этого перемешиваем и просеиваем муку, чтобы тесто стало тягучим.

Разогреваем молоко и добавляем его в тесто небольшими порциями, чтобы добиться нужной консистенции. Перемешиваем и выпекаем блины.

Важно не переборщить с сахаром и солью, чтобы не перебить вкус начинки. Блины должны получиться тонкими и пористыми.

Теперь небольшой секрет.

Чтобы блины оставались нежными, обжаривайте их только с одной стороны. Как только тесто пожелтеет и застынет, блин не переворачиваем, а аккуратно перекладываем на тарелку.

Приготовление начинки еще проще. Смешиваем творог, сахар и яйцо, тщательно растираем. По желанию можно добавить изюм и смазываем творожной смесью зажаренную сторону блина.

Сворачиваем рулетики, разрезаем их на две половины и выкладываем в форму для запекания, смазанную сливочным маслом. Сверху добавляем кубики сливочного масла, накрываем крышкой и доводим до готовности в духовке (30 минут при 180 градусах), но можно также просто обжарить на сковороде.