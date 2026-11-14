«Кашу маслом не испортишь», – гласит известная пословица. Но что делать, если масла под рукой нет, а ужин готовить нужно?

Прежде чем спешить в магазин за необходимыми продуктами, загляните в свои запасы приправ в кухонных шкафчиках.

Возможно, вы найдете те самые ингредиенты, которые помогут сделать гречку вкусным и ароматным гарниром даже без масла.

Для улучшения вкуса вам понадобятся такие специи, как лавровый лист, кориандр или кардамон.

Добавив эти пряности в кастрюлю во время варки гречки, вы получите замечательный гарнир, который можно смело подавать к столу.

Особенно вкусным блюдо из гречневой крупы становится, когда его готовят в духовке.

Для этого пересыпьте гречку в подходящую посуду, залейте водой так, чтобы она немного превышала уровень крупы (при необходимости воду можно добавлять), добавьте специи и отправьте в духовой шкаф.



