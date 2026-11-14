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Как вернуть укроп к жизни: простой и быстрый способ освежить зелень 0 53

Еда и рецепты
Дата публикации: 14.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как вернуть укроп к жизни: простой и быстрый способ освежить зелень

Укроп не только полезен в кулинарии, но и служит украшением, придающим блюдам аппетитный вид.

 

Очень неприятно, когда пучок укропа, оставленный в холодильнике, вдруг начинает увядать.

Однако для опытных хозяек это не является проблемой.

Они используют простой лайфхак, который позволяет быстро вернуть зелени свежесть.

Если вы хотите освежить укроп, вам понадобится всего лишь кипяток.

Сначала укоротите стебли укропа на 5-7 мм.

Затем налейте немного кипятка на дно стакана и поместите укроп в емкость на несколько минут (если укроп сильно увял, можно подержать дольше).

После этого промойте зелень в ледяной воде, уделяя внимание не только стеблям, но и веточкам — весь пучок должен быть намочен. Такой контрастный душ поможет освежить укроп без особых усилий.

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Редакция BB.LV
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