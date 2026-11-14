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Какие яйца требуют больше времени для варки 0 86

Еда и рецепты
Дата публикации: 14.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какие яйца требуют больше времени для варки

Рекомендации по варке куриных яиц часто основываются на усредненных данных, которые могут не учитывать конкретные обстоятельства.

 

Некоторые яйца действительно варятся дольше, чем обычно.

Опытные кулинары знают, что определенные продукты требуют больше времени для приготовления.

Какие яйца нужно варить дольше?

Во-первых, стоит обратить внимание на свежие яйца. Их можно встретить даже в магазинах, поэтому всегда проверяйте даты на упаковке. Это правило также касается фермерских продуктов, которые обычно продаются в течение нескольких дней после сбора.

Свежие яйца следует варить на пару минут дольше.

Однако это не единственный случай, когда время варки следует увеличивать. Также важно учитывать такой неожиданный фактор, как цвет скорлупы.

Яйца с темной скорлупой варятся дольше, так как их оболочка прочнее. Поэтому белые и коричневые яйца не стоит варить вместе: пока одни будут еще не готовы, другие могут треснуть.

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