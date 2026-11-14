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Польза и вред яблочных косточек: сколько их можно есть в день 0 67

Еда и рецепты
Дата публикации: 14.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Польза и вред яблочных косточек: сколько их можно есть в день

Существует мнение, что яблочные косточки полезны благодаря высокому содержанию йода и могут даже предотвратить развитие рака.

 

Разберемся, действительно ли яблочные косточки могут принести пользу организму и сколько их можно употреблять в день.

Польза и вред яблочных косточек

Яблочные зернышки действительно содержат йод.

Однако их следует употреблять в ограниченном количестве (не более трех-четырех в день) и не разжевывая.

Специалисты предупреждают, что употребление ста размолотых яблочных косточек может привести к смертельному отравлению синильной кислотой.

Что касается утверждения о том, что яблочные зернышки могут помочь в профилактике рака, то оно основано на содержании в косточках яблок амигдалина – цианогенного гликозидона.

В середине прошлого века это вещество считалось противораковым витамином B17, но сейчас доказано, что оно не является витамином и не только не эффективно для лечения онкологических заболеваний, но и опасно в больших дозах из-за своей высокой токсичности.

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