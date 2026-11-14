Многие хозяйки избегают готовить рыбу из-за запаха, который появляется во время приготовления. Но это можно легко исправить.

На самом деле, решить эту проблему проще, чем кажется.

И, как вы уже могли догадаться, на помощь приходят специи.

Прежде всего, стоит отметить такую популярную и любимую многими зелень, как укроп.

Эта пряность прекрасно сочетается с рыбой, подчеркивает ее вкус и, что самое главное, помогает устранить ее специфический «аромат».

Тем, кто предпочитает более «экзотические» варианты, понравятся розмарин или базилик.

С задачей по устранению рыбного запаха отлично справляются бадьян, имбирь, листья лайма или лемонграсс.

Вы, вероятно, встречали в рецептах такую добавку, как цедра цитрусовых — мелко натертая кожура лимона, апельсина или лайма также помогает бороться с характерным запахом рыбы в процессе приготовления.