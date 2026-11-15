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Как правильно заваривать растворимый кофе для вкусного напитка 0 129

Еда и рецепты
Дата публикации: 15.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кофе

Растворимый кофе выбирают практичные хозяйки, которые ценят время и не всегда могут варить натуральный кофе.

 

Существует мнение, что порошковый кофе невозможно приготовить вкусно из-за его горечи и кислоты.

Однако эти недостатки возникают из-за распространенных ошибок при его приготовлении. Как же сделать вкусный растворимый кофе?

Нейтрализация кислинки

Чтобы избежать кислого вкуса, можно воспользоваться простым трюком с солью, который оценили многие любители кофе.

Суть метода заключается в добавлении небольшого количества соли к порошковому кофе перед его завариванием.

Добавление корицы

Эта пряность известна своей способностью улучшать вкус даже самого неудачного напитка. Обычно корицу добавляют в уже готовый кофе, но лучше делать это одновременно с кофе.

Достаточно будет одной щепотки корицы.

Правильная методика заварки

Следуя инструкциям на упаковке растворимого кофе, можно получить напиток с не самым лучшим вкусом.

Попробуйте другую методику: сначала соедините кофе с небольшим количеством холодной воды, а затем добавьте основную часть жидкости, нагретой до 90 градусов.

Удаление пенки

При приготовлении кофейных напитков наличие пенки считается преимуществом, но в случае с растворимым кофе это правило не работает.

Наоборот, пенку лучше удалять, чтобы избежать горечи.

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Редакция BB.LV
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