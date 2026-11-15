На завтрак чаще всего готовят кашу, яичницу, бутерброды или творог со сметаной и вареньем. В будние дни утром не всегда есть время на сложные блюда, но это не значит, что нельзя порадовать себя.

Теперь можно побаловать себя на завтрак варениками. Пусть это будут ленивые вареники, но они все равно вкусные.

Для приготовления потребуется:

250 г творога (5 %);

1 яйцо;

80 г муки (примерно 2 ст. л.);

20 г сахара (примерно 1 ст. л. без горки);

вода или молоко;

ваниль по вкусу.

Как готовить

Это очень просто. Сначала поставьте нагреваться воду или молоко (по вашему вкусу).

Смешайте творог с одним яйцом.

Добавьте сахар и немного ванили для аромата. Разомните все вилкой, затем добавьте муку и перемешайте до получения однородной массы.

Сформируйте мокрыми руками средние по размеру творожные заготовки и складывайте их в кастрюлю с кипящей жидкостью.

Как только вареники всплывут, они готовы. Выловите их шумовкой и подавайте со сметаной к столу.