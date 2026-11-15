Чтобы макароны стали изысканным блюдом ресторанного уровня, стоит научиться готовить вкусные соусы.
Попробуем классический сырный соус.
Ингредиенты:
- около двух маленьких ложек пшеничной муки;
- 1,5 стакана молока;
- пара небольших кусочков сливочного масла;
- около 150 граммов любого сыра;
- пряности и соль по вкусу.
Приготовление:
Приготовление этого соуса достаточно простое, и с ним справится даже начинающий кулинар. Сначала растопите масло на сковороде, затем переложите его в глубокую емкость.
Просейте муку и добавьте её к растопленному сливочному маслу, аккуратно перемешивая. Верните смесь на сковороду.
Постепенно вливайте молоко, не забывая помешивать соус. Включите плиту на небольшой огонь.
Когда соус станет однородным, добавьте соль, пряности и натертый сыр. Снимите с огня и перемешивайте до получения однородной массы.
Этот сырный соус отлично дополнит вкус любых макаронных изделий.
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