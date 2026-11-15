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Как приготовить вкусный сырный соус к макаронам: рецепт 0 54

Еда и рецепты
Дата публикации: 15.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Макароны

Чтобы макароны стали изысканным блюдом ресторанного уровня, стоит научиться готовить вкусные соусы.

 

Попробуем классический сырный соус.

Ингредиенты:

  • около двух маленьких ложек пшеничной муки;
  • 1,5 стакана молока;
  • пара небольших кусочков сливочного масла;
  • около 150 граммов любого сыра;
  • пряности и соль по вкусу.

Приготовление:

Приготовление этого соуса достаточно простое, и с ним справится даже начинающий кулинар. Сначала растопите масло на сковороде, затем переложите его в глубокую емкость.

Просейте муку и добавьте её к растопленному сливочному маслу, аккуратно перемешивая. Верните смесь на сковороду.

Постепенно вливайте молоко, не забывая помешивать соус. Включите плиту на небольшой огонь.

Когда соус станет однородным, добавьте соль, пряности и натертый сыр. Снимите с огня и перемешивайте до получения однородной массы.

Этот сырный соус отлично дополнит вкус любых макаронных изделий.

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Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
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