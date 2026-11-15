Попробуем классический сырный соус.

Ингредиенты:

около двух маленьких ложек пшеничной муки;

1,5 стакана молока;

пара небольших кусочков сливочного масла;

около 150 граммов любого сыра;

пряности и соль по вкусу.

Приготовление:

Приготовление этого соуса достаточно простое, и с ним справится даже начинающий кулинар. Сначала растопите масло на сковороде, затем переложите его в глубокую емкость.

Просейте муку и добавьте её к растопленному сливочному маслу, аккуратно перемешивая. Верните смесь на сковороду.

Постепенно вливайте молоко, не забывая помешивать соус. Включите плиту на небольшой огонь.

Когда соус станет однородным, добавьте соль, пряности и натертый сыр. Снимите с огня и перемешивайте до получения однородной массы.

Этот сырный соус отлично дополнит вкус любых макаронных изделий.