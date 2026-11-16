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Как быстро сварить свеклу и сохранить ее вкус: два полезных совета 0 121

Еда и рецепты
Дата публикации: 16.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как быстро сварить свеклу и сохранить ее вкус: два полезных совета

Свекла — вкусный и полезный продукт, который ценится за свои свойства, такие как улучшение обмена веществ и выведение токсинов.

 

Свекла обладает богатым составом витаминов, включая А, В1, В5, В9, С и РР, что помогает справиться с плохим самочувствием и авитаминозом.

Многие хозяйки избегают готовить свеклу, считая, что это занимает 1-2 часа. Однако несколько советов помогут вам быстро приготовить этот корнеплод и сохранить его полезные свойства.

Температура

Свеклу можно сварить как за 2 часа, так и за 15 минут. Чтобы ускорить процесс, используйте большой огонь и 15-20 минут времени.

Важно, чтобы кипящая вода полностью покрывала корнеплоды на 10-12 см. Если воды будет недостаточно, она быстро выкипит, и свекла не успеет свариться.

Варите свеклу на большом огне примерно 15-20 минут, затем поместите корнеплоды под ледяную струю воды на 5-7 минут. И свекла готова.

Недостатком этого метода является потеря части витамина С.

Микроволновка

Сварить свеклу качественно и быстро можно за 20-25 минут.

Подготовленные корнеплоды поместите в емкость или полиэтиленовый пакет, установите микроволновку на среднюю мощность.

Готовьте свеклу 10-15 минут, а затем проверьте ее готовность. Если корнеплод окажется полусырым, оставьте его доготавливаться еще на 5-7 минут.

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Редакция BB.LV
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