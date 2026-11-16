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Как правильно хранить мёд, чтобы он не испортился 0 42

Еда и рецепты
Дата публикации: 16.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно хранить мёд, чтобы он не испортился

Мёд — один из продуктов с самым длительным сроком хранения. Он может оставаться годами в банке, если соблюдать правильные условия хранения.

 

Многие люди, полагаясь на долговечность мёда, хранят его без особых забот, думая, что он не может испортиться. Однако это заблуждение, так как неправильные условия хранения могут привести к неприятным последствиям.

Температура хранения мёда

1. Мёд, оставленный на открытом солнце или в помещениях с высокой температурой, однозначно испортится. Рекомендуется выбирать тёмные и прохладные места для хранения.

2. Оптимальная температура хранения мёда составляет от +8 до +20 градусов Цельсия. Температура выше 20 градусов нежелательна, а в холодильнике мёд следует хранить только в закрытой таре, чтобы избежать впитывания запахов других продуктов.

В чем хранить мёд

Лучший вариант для хранения мёда — стеклянная банка с плотно закрывающейся крышкой. Мёд также можно хранить в пластиковом контейнере, но металлические банки не подходят, так как в них мёд может испортиться.

Как понять, что мёд испортился

Если условия хранения не соблюдаются, на поверхности мёда могут появиться пена и бесцветные комочки, что свидетельствует о его порче. Если вместе с этими признаками появился неприятный запах, это означает, что мёд забродил. Это может произойти из-за попадания воды или нарушения температурного режима.

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Редакция BB.LV
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