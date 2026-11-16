Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как сохранить свежесть шампиньонов 0 32

Еда и рецепты
Дата публикации: 16.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сохранить свежесть шампиньонов

Не всегда удается употребить все продукты в первый день после покупки.

 

Некоторые продукты могут спокойно ждать своего часа, не теряя вкуса и полезных свойств, но с шампиньонами ситуация обстоит иначе.

К сожалению, эти грибы не могут долго храниться даже в холодильнике.

Чтобы избежать отправки покупок в мусорное ведро через 1-2 дня, важно создать для шампиньонов подходящие условия хранения.

Если вы хотите, чтобы грибы хранились дольше, не мойте их заранее — окунать в воду шампиньоны следует только перед приготовлением.

Вместо этого разложите немытые грибы по бумажным пакетам.

Добавьте несколько веточек петрушки — она будет действовать как антиоксидант, предотвращая появление характерных пятен порчи на грибах.

В таком виде шампиньоны можно хранить на полке холодильника.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Микрорайон Риги
Бизнес
Изображение к статье: На Мальте молодым автомобилистам предлагают до 25 тысяч евро за добровольный отказ от вождения на пять лет
В мире
Изображение к статье: Клейнбергс
Политика
Изображение к статье: Роберт Патиссон
Lifenews
Изображение к статье: Почему коты дергаются во сне: удивительные причины
В мире животных
Изображение к статье: Как панды воспринимают ультразвук
В мире животных
Изображение к статье: Микрорайон Риги
Бизнес
Изображение к статье: На Мальте молодым автомобилистам предлагают до 25 тысяч евро за добровольный отказ от вождения на пять лет
В мире
Изображение к статье: Клейнбергс
Политика

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как правильно хранить мёд, чтобы он не испортился
Изображение к статье: Кофе
Изображение к статье: Готовим вареники
Изображение к статье: Сырники

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео