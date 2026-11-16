Не всегда удается употребить все продукты в первый день после покупки.

Некоторые продукты могут спокойно ждать своего часа, не теряя вкуса и полезных свойств, но с шампиньонами ситуация обстоит иначе.

К сожалению, эти грибы не могут долго храниться даже в холодильнике.

Чтобы избежать отправки покупок в мусорное ведро через 1-2 дня, важно создать для шампиньонов подходящие условия хранения.

Если вы хотите, чтобы грибы хранились дольше, не мойте их заранее — окунать в воду шампиньоны следует только перед приготовлением.

Вместо этого разложите немытые грибы по бумажным пакетам.

Добавьте несколько веточек петрушки — она будет действовать как антиоксидант, предотвращая появление характерных пятен порчи на грибах.

В таком виде шампиньоны можно хранить на полке холодильника.