Не всегда удается употребить все продукты в первый день после покупки.
Некоторые продукты могут спокойно ждать своего часа, не теряя вкуса и полезных свойств, но с шампиньонами ситуация обстоит иначе.
К сожалению, эти грибы не могут долго храниться даже в холодильнике.
Чтобы избежать отправки покупок в мусорное ведро через 1-2 дня, важно создать для шампиньонов подходящие условия хранения.
Если вы хотите, чтобы грибы хранились дольше, не мойте их заранее — окунать в воду шампиньоны следует только перед приготовлением.
Вместо этого разложите немытые грибы по бумажным пакетам.
Добавьте несколько веточек петрушки — она будет действовать как антиоксидант, предотвращая появление характерных пятен порчи на грибах.
В таком виде шампиньоны можно хранить на полке холодильника.
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