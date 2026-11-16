Кисломолочный напиток обладает полезными свойствами для здоровья.
Кефир может помочь в контроле давления при гипертонии.
Об этом заявил специалист в области питания Михаил Гинзбург. Он также отметил, что кефир является классическим пробиотиком, который способствует восстановлению микрофлоры кишечника.
Регулярное употребление этого напитка может значительно улучшить состояние здоровья.
Это связано с наличием полезных бактерий, таких как бифидобактерии, лактобактерии и другие виды.
Некоторые из этих бактерий содержатся исключительно в кефире.
В результате кефир помогает остановить рост вредных бактерий, которые могут отравлять организм и вызывать воспалительные процессы, способствующие гипертонии. Поэтому кефир рекомендуется тем, кто сталкивается с проблемами повышенного давления.
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