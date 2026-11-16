Кефир может помочь в контроле давления при гипертонии.

Об этом заявил специалист в области питания Михаил Гинзбург. Он также отметил, что кефир является классическим пробиотиком, который способствует восстановлению микрофлоры кишечника.

Регулярное употребление этого напитка может значительно улучшить состояние здоровья.

Это связано с наличием полезных бактерий, таких как бифидобактерии, лактобактерии и другие виды.

Некоторые из этих бактерий содержатся исключительно в кефире.

В результате кефир помогает остановить рост вредных бактерий, которые могут отравлять организм и вызывать воспалительные процессы, способствующие гипертонии. Поэтому кефир рекомендуется тем, кто сталкивается с проблемами повышенного давления.