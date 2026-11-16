Неправильное сочетание продуктов может вызвать проблемы с пищеварением.

Врач-нутрициолог Екатерина Никитина рассказала о том, какие продукты нежелательно сочетать с мясом и рыбой.

Что не стоит есть с мясом и рыбой

Основное правило заключается в том, чтобы не сочетать белковую пищу с углеводами, например, с крупами.

Это связано с тем, что для расщепления белков и углеводов требуются разные ферменты.

В результате возникает диссонанс в пищеварительной системе, и желудку и кишечнику становится сложно справляться с перевариванием, – объяснила специалист.

По ее словам, мясо и рыбу лучше сочетать с овощами и зеленью, так как содержащиеся в них ферменты способствуют расщеплению белков.