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Продукты, которые не стоит сочетать с мясом и рыбой: важные правила 0 192

Еда и рецепты
Дата публикации: 16.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Продукты, которые не стоит сочетать с мясом и рыбой: важные правила

Неправильное сочетание продуктов может вызвать проблемы с пищеварением.

 

Врач-нутрициолог Екатерина Никитина рассказала о том, какие продукты нежелательно сочетать с мясом и рыбой.

Что не стоит есть с мясом и рыбой

Основное правило заключается в том, чтобы не сочетать белковую пищу с углеводами, например, с крупами.

Это связано с тем, что для расщепления белков и углеводов требуются разные ферменты.

В результате возникает диссонанс в пищеварительной системе, и желудку и кишечнику становится сложно справляться с перевариванием, – объяснила специалист.

По ее словам, мясо и рыбу лучше сочетать с овощами и зеленью, так как содержащиеся в них ферменты способствуют расщеплению белков.

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Редакция BB.LV
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