Некоторые напитки могут защищать почки от различных заболеваний.

Об этом рассказали врачи Михаил Гинзбург и Сергей Агапкин.

Медики утверждают, что кофе является не только ароматным и бодрящим напитком, любимым многими, но и продуктом, который положительно влияет на здоровье почек.

Специалисты отметили, что ежедневное употребление до четырех чашек кофе может снизить риск повреждения почек на 11 процентов по сравнению с теми, кто не пьет этот напиток.

Лимонная вода также благоприятно влияет на состояние почек, помогая уменьшить риск образования камней.

Кроме того, клюквенный морс полезен для профилактики инфекций мочевыводящих путей.