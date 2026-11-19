Стремление к стройности и желание насладиться вкусным десертом часто противоречат друг другу. Однако есть способы готовить полезные и вкусные десерты, которые помогут в этом.

Люди изобретательны и находят способы готовить полезные, вкусные и способствующие похудению десерты.

Быстрый пирог

Смешайте в миске 2 яйца, 200 г густого натурального йогурта без добавок и любой подсластитель. К полученной смеси добавьте 100 г овсяной или рисовой муки и 1 чайную ложку соды.

2 крупных яблока нарежьте кусочками, смешайте с тестом, выложите в форму и выпекайте при 180 градусах в духовке около 30 минут.

Пирог готов, когда тесто приобретет золотистый цвет сверху.

На заметку: яблоки можно заменить любыми фруктами или ягодами по вашему вкусу.

Фруктово-ореховые конфеты

Финики (100 г) залейте горячей водой, оставьте на 1–2 минуты, удалите кожицу и достаньте косточки. Разбухшую мякоть положите в чашу блендера, добавьте любые орехи (100 г), овсяные хлопья (30 г), арахисовую пасту (70 г), какао (2 ст.л.), сахарозаменитель и ванилин по вкусу. Измельчите в блендере и из полученной массы слепите небольшие шарики. Обваляйте шарики в кокосовой стружке или какао, поставьте на 10–20 минут в холодильник, чтобы они застыли.

Кокосовые конфеты

Смешайте 50 г кокосовой стружки, 50 г разогретого сливочного масла, несколько капель подсластителя и 1 яйцо. Массу тщательно перемешайте, слепите из полученного теста небольшие шарики. Запекайте в духовке при 180 градусах, пока шарики не приобретут золотистый цвет. Обычно на это уходит около 30 минут.

Сырники

200 г творога жирностью 5 % смешайте с 1 яйцом и 1 столовой ложкой любого сиропа. Тщательно перемешайте до получения однородной массы. Затем добавьте 1 ложку кокосовой стружки и столько же овсяной муки (можно измельчить хлопья блендером или в кофемолке).

Слепите небольшие сырники круглой формы, в центр поместите кусочек горького шоколада, закройте его тестом, а затем обваляйте сырник в кокосовой стружке.

Выпекайте в духовке 30 минут при температуре 180 градусов. Сверху сырники имеют хрустящую корочку, а внутри нежную текстуру с мягким шоколадом.

Используйте эти рецепты не только для того, чтобы баловать себя во время диеты, но и чтобы удивлять близких. Эти десерты не только малокалорийные, но и очень вкусные.