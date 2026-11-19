Отказ от продуктов с высоким содержанием сахара может положительно сказаться на состоянии организма.

Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

По словам врача, отказ от сахара окажет положительное влияние на внутренние органы и внешний вид.

Особенно внимательно к этому вопросу стоит отнестись мужчинам и женщинам, страдающим от лишнего веса, диабета или непереносимости глюкозы.

Если исключить углеводы из тортов, пирожных и других сладостей, это не приведет к серьезным последствиям для организма.

Эти углеводы можно получить из продуктов, не относящихся к сладким.

«Тем не менее, даже при исключении углеводов из рациона, если в меню остаются фрукты и овощи, организм не пострадает», - утверждает специалист.

Однако полностью отказываться от углеводов не рекомендуется, это можно делать лишь временно.