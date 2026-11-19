Варёная картошка - популярный гарнир, который отлично сочетается с мясом и рыбой.

Однако существует проблема: кулинару приходится долго ждать, пока картофель в кастрюле достигнет готовности.

Обычно варка целых картофелин занимает не менее 20 минут.

Тем не менее, есть простой способ сэкономить несколько минут. Для этого нужно использовать один дополнительный ингредиент.

Что добавить в кастрюлю

Чтобы значительно ускорить процесс варки картофеля, поможет размягчённое сливочное масло. Достаточно одной столовой ложки этого продукта.

Однако важно правильно использовать масло, иначе нужного эффекта не будет.

Сначала нужно правильно начать варку. Положите картошку в пустую кастрюлю и залейте её не холодной водой, а жидкостью, которая только что закипела.

Добавлять масло можно только после повторного закипания воды. При соблюдении этого условия на поверхности горячей жидкости образуется жирная «плёночка», которая сохранит высокую температуру приготовления.

В результате гарнир будет готов на несколько минут раньше.