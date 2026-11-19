Современные люди перед тем, как съесть приготовленную еду, часто фотографируют её и делятся снимками с друзьями.

Так, по крайней мере, у кибер-антропологов будущего будет много материала для исследований. Наши далекие предки не обладали такой предусмотрительностью, поэтому исследователям современности приходится усердно трудиться, чтобы восстановить пищевые предпочтения людей палеолита.

От древних трапез в лучшем случае остались лишь кости и зубы. Именно по этим останкам тех, кого ели, и тех, кто ел, исследователи восстанавливают особенности палеолитической кухни.

Археологи, изучающие стоянку древних людей рода Homo Гешер-Бенот Яаков в Израиле, обнаружили в слое возрастом около 780 000 лет большое количество рыбьих костей, преимущественно от крупных рыб из семейства карповых, рядом со следами очагов. В том, что древние люди употребляли рыбу, нет ничего нового, но интересно другое.

Как сообщают ученые в журнале Nature Ecology & Evolution, кости рыб сохранили следы термообработки. Им удалось установить, что рыба не просто попала в огонь, как если бы обглоданные остатки были выброшены в костер, а её целенаправленно «жарили, но не пережаривали». Возможно, для этого использовались примитивные земляные печи, так как завернуть рыбу в фольгу и пожарить на углях древние Homo по очевидным причинам не могли.

Приготовление пищи на костре могло иметь и ряд эволюционных последствий: жареная рыба усваивается лучше сырой, кроме того, её легче жевать, что означает, что человеку не так нужны массивные челюсти и сопутствующие им мышцы. Всё это создает условия для увеличения массы мозга.





