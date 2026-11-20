Чай с лимоном может быть полезен для организма, но его чрезмерное употребление не рекомендуется.

В этой статье мы расскажем о последствиях ежедневного употребления чая с лимоном.

Почему не стоит часто пить чай с лимоном

Во-первых, частое употребление чая с лимоном может негативно сказаться на зубной эмали, что может привести к изменению цвета зубов.

Во-вторых, людям, склонным к аллергии, не рекомендуется ежедневно пить чай с лимоном, так как это может вызвать покраснения и высыпания на коже.

Это особенно актуально для детей, а кормящим матерям следует быть особенно осторожными с цитрусовыми продуктами.

Кроме того, людям с повышенной кислотностью желудка не стоит злоупотреблять чаем с лимоном, так как это может привести к серьезным проблемам, вплоть до язвы.