Зеленый чай является популярным выбором для тех, кто заботится о своем здоровье.

Зеленый чай богат антиоксидантами, которые положительно влияют на общее самочувствие.

Регулярное употребление зеленого чая может способствовать снижению веса, уменьшению уровня холестерина и рисков, связанных с диабетом, а также улучшению когнитивных функций.

Хотя зеленый чай часто выбирают весной и летом, важно знать, когда его лучше пить.

В одной чашке зеленого чая содержится около 30 мг кофеина, поэтому утреннее употребление этого напитка может стать отличным решением.

Кофеин помогает получить необходимый заряд энергии.

Кроме того, зеленый чай содержит аминокислоту L-теанин, которая помогает снизить уровень тревожности.

Хотя зеленый чай можно пить и вечером, стоит помнить, что он может вызвать бессонницу и нервозность.

Чашка зеленого чая за 30-60 минут до еды может улучшить метаболизм и способствовать лучшему перевариванию пищи в течение дня.

Для постепенного снижения веса рекомендуется употреблять до 3-4 чашек зеленого чая в день.