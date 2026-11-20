В домашних условиях можно легко сделать вкусный и полезный зефир из натуральных ингредиентов.

Этот десерт не вредит ни здоровью, ни фигуре.

Предлагаем три варианта на разный вкус: с сахаром, без сахара и с добавлением желатина.

Вариант первый: с медом или сахаром

3–4 яблока очистить и нарезать крупными кусками, запечь в духовке до размягчения. Если духовки нет, можно потушить на плите, добавив 2–3 столовые ложки воды, чтобы яблоки не прилипли до того, как пустят сок.

Мягкие яблоки нужно протереть через мелкое сито или взбить блендером до однородности. К полученному пюре добавить 100 г меда (можно использовать 150 г сахара). Поставить на плиту и дождаться растворения сахара, постоянно помешивая.

Когда сахар растворится, яблочную массу переложить в высокую миску, остудить и поставить в холодильник на 1 час.

Пакетик агар-агара растворить в 70 мл воды и добавить 150 г сахара. Сварить сироп на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы не пригорел, пока сироп не станет тягучим.

В охлажденное пюре ввести 1 белок и взбить массу до получения устойчивой пены.

Влить сироп в яблочную массу и взбить снова, пока масса не станет плотной и пышной. Выложить массу в кондитерский мешок, сформировать зефир и оставить на ночь.

Вариант второй: без сахара

300 г яблочного пюре отправить на огонь. Проварить 10 минут, чтобы испарилась лишняя жидкость, остудить до комнатной температуры.

Взбить яичный белок до получения пены, добавить яблочное пюре, не прекращая взбивать. Пюре вводить постепенно, оно должно быть остывшим, чтобы белок не свернулся. Когда масса станет пышной, нужно приготовить сироп.

В кастрюлю всыпать 2 ч. л. агар-агара, влить 60 мл воды и отправить на плиту. Всыпать 90 г эритрита. Кипятить около 3 минут, пока сироп не приобретет вязкую консистенцию.

Яблочную массу снова начать взбивать, вводя тонкой струйкой сироп. Далее взбивать до появления стойких пиков. Выложить плотную пышную массу в кондитерский мешок и сформировать зефирки, отсаживая их на пергаментную бумагу. Оставить на 12 часов, чтобы зефир затвердел и подсох сверху.

Вариант третий: с желатином

Этот рецепт потребует всего двух ингредиентов: яблочное пюре и желатин.

Положить в миску 120 г яблочного пюре, добавить 15 г быстрорастворимого желатина. Оставить для набухания желатина на 5–7 минут.

Поставить емкость с ингредиентами на водяную баню и, помешивая, держать до растворения желатина. Дать остыть до комнатной температуры. Массу взбить миксером до получения стойкой пены, объем должен увеличиться в 4–5 раз.

Выложить массу в форму, застеленную пленкой, и поставить в холодильник на 1 час.

Достать зефир из формы, разрезать на кусочки. Можно посыпать куски сахарной пудрой.