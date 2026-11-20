Кто не любит лузгать семечки? Это отличный способ снять нервное напряжение или стресс.

Хотя чаще всего для этого используют семена подсолнуха, тыквенные семечки имеют свои преимущества. Они крупнее, полезнее и чище. У этой забавы много достоинств. Тыква как овощная культура также является очень полезным продуктом, который хорош во множестве кулинарных рецептов, а также является атрибутом праздника Хеллоуин.

В чем же польза семян тыквы?

Давайте разберемся. В тыквенных семечках содержится практически половина минеральных веществ таблицы Менделеева, более 10 аминокислот, около 20 жирных кислот и витамины от А до Fe.

Семена тыквы содержат такое замечательное вещество, как аргинин, который поддерживает сосуды в тонусе и способствует нормальному кровообращению.

Тыквенные семечки богаты цинком и омега-3 жирными кислотами, которые укрепляют иммунитет и помогают противостоять сезонным простудам. Эти вещества также важны для поддержания мужского здоровья.

Семечки полезны для сердечно-сосудистой системы благодаря высокому содержанию магния, который нормализует сердечный ритм и укрепляет центральную нервную систему, играющую ключевую роль в функционировании организма.

В семенах тыквы много клетчатки, необходимой для правильной работы кишечника. Клетчатка стимулирует перистальтику и предотвращает запоры.

Семечки также применяются в сыром виде для избавления от гельминтов у детей. Это проверенное временем средство без побочных эффектов эффективно справляется с этой проблемой.

Однако стоит отметить и некоторые вредные свойства. Тыквенные семечки калорийны, и трудно остановиться в процессе их поедания, что может привести к набору лишнего веса при чрезмерном употреблении.

Какова же норма? Диетологи рекомендуют не более 50-70 граммов в день.

Не слишком полезными становятся семечки после термической обработки (обжаривания). Полезные жирные кислоты окисляются, витамины разрушаются, и остается лишь клетчатка.

Также не рекомендуется чистить семечки зубами, так как их твердая кожура может повредить слизистую рта и вызвать воспаление.