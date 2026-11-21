Приготовление холодца — это отличный способ удивить гостей, особенно если вы хотите создать атмосферу советской эпохи.

Это блюдо не займет много времени, как традиционный холодец, и его можно подавать порционно, что будет оценено по достоинству.

Для приготовления вам понадобятся:

1,5 кг мяса птицы (курица);

репчатый лук — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

желатин — 30 гр;

вода — 2 литра;

соль и чеснок по вкусу;

черный перец — 10 горошин;

лавровый лист — 1-2 шт.

Инструкция по приготовлению

Для варки холодца лучше не использовать долгоиграющую курицу. Можно взять любые мясные части.

Залейте курицу холодной водой, поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. Через 3 минуты слейте бульон. Промойте мясо и кастрюлю, затем повторите процедуру.

На этот раз заливайте мясо так, чтобы оно было покрыто водой на 2 см сверху. Доведите до кипения и снимите пену.

Когда закипит, добавьте морковь и две луковицы в шелухе (без корешков), черный перец горошком и варите на слабом огне 2,5 часа.

Через 30 минут вытащите морковь. За 30 минут до окончания варки добавьте в бульон лавровый лист и чеснок по вкусу. По готовности удалите лук.

Разберите курицу. Распределите мясо по маленьким силиконовым формам, украсьте вареной морковью, зеленью и яйцом.

Процедите бульон и дайте ему остыть. Отдельно разведите 30 граммов быстрорастворимого желатина, добавьте в бульон, перемешайте, а после того как желатин набухнет, немного нагрейте и залейте мясо бульоном, чтобы оно не всплывало.

Уберите в холодильник и по готовности подавайте к столу порционный холодец, украшенный свежей зеленью.