Определить, что купленные фрукты обладают вяжущим вкусом, можно только после пробы.

Поэтому любители хурмы, желающие насладиться вкусным перекусом, иногда сталкиваются с неприятным разочарованием — предугадать, что плоды будут невкусными, невозможно.

Однако опытные хозяйки советуют не отчаиваться и не выбрасывать вяжущие фрукты — исправить ситуацию довольно просто.

Для начала тщательно вымойте плоды и обсушите их.

Затем возьмите острый нож и аккуратно вырежьте плодоножку, сделав небольшое углубление. В получившуюся «ямочку» добавьте немного меда — примерно одну треть или половину чайной ложки.

Подготовленные таким образом фрукты поместите в микроволновую печь на максимальной мощности на 10 секунд.

Если хурма вяжет слишком сильно, увеличьте время до 12-15 секунд, но не более.

В отличие от известного способа с морозильной камерой, этот метод занимает гораздо меньше времени, а в результате вы получите сладкий и сочный фрукт.