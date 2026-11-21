Перед приготовлением рыбы важно правильно ее разморозить.
Основная цель разморозки заключается не только в сохранении питательной ценности продукта, но и в предотвращении заражения рыбы.
Ошибки при разморозке могут привести к заражению ботулизмом или листериозом.
Специалисты рекомендуют лучший способ разморозки — это постепенное оттаивание рыбной продукции на нижней полке холодильника.
Если рыба упакована в вакуумную пленку, ее следует снять, но не забудьте накрыть емкость с рыбой пищевой пленкой.
Это поможет избежать выветривания влаги, сохраняя соки, которые делают рыбу вкусной и полезной.
Также стоит отбивать размороженные заготовки, сжимать или подвергать другим механическим воздействиям.
Процесс считается завершенным, когда глазурь (ледяная корочка) исчезла, а тушка еще не стала слишком мягкой.
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