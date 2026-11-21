Перед приготовлением рыбы важно правильно ее разморозить.

Основная цель разморозки заключается не только в сохранении питательной ценности продукта, но и в предотвращении заражения рыбы.

Ошибки при разморозке могут привести к заражению ботулизмом или листериозом.

Специалисты рекомендуют лучший способ разморозки — это постепенное оттаивание рыбной продукции на нижней полке холодильника.

Если рыба упакована в вакуумную пленку, ее следует снять, но не забудьте накрыть емкость с рыбой пищевой пленкой.

Это поможет избежать выветривания влаги, сохраняя соки, которые делают рыбу вкусной и полезной.

Также стоит отбивать размороженные заготовки, сжимать или подвергать другим механическим воздействиям.

Процесс считается завершенным, когда глазурь (ледяная корочка) исчезла, а тушка еще не стала слишком мягкой.