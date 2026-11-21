Приготовьте свежий, ароматный и мягкий хлеб в домашних условиях без использования духовки.

Этот рецепт домашнего хлеба на сковороде отличается простым списком ингредиентов и легким порядком действий.

Ингредиенты для теста:

теплая вода – 0,25 л;

сахар – 1 столовая ложка;

сухие дрожжи – 7 г;

соль – 1 чайная ложка;

пшеничная мука – 430 г;

подсолнечное масло – 30 мл.

Ингредиенты для намазки:

свежая петрушка;

чеснок – 2 зубчика;

сливочное масло – 60 г;

подсолнечное масло – 30 мл.

Пошаговая инструкция по приготовлению

1. В миску налейте теплую воду, добавьте сахар и дрожжи. Накройте полотенцем и оставьте на 10 минут, чтобы дрожжи растворились.

2. Затем добавьте соль и просеянную муку. Перемешайте ингредиенты, добавьте подсолнечное масло и замесите тесто.

3. Смажьте миску маслом, поместите в нее тесто, накройте пленкой и поставьте в теплое место на 40 минут.

4. Разделите тесто на 12 равных частей, сформируйте шарики и выложите их на сковороду.

5. Накройте сковороду пленкой и полотенцем, оставьте на 20 минут, чтобы тесто подошло.

6. Поставьте сковороду на слабый огонь и готовьте под крышкой около 15 минут. Затем накройте пергаментом, переверните хлеб и жарьте еще 10 минут.

7. Для намазки измельчите петрушку, натрите чеснок, добавьте растопленное сливочное масло и подсолнечное. Перемешайте и намазывайте на готовый хлеб.

Домашний хлеб может стать отличной альтернативой покупному. Во-первых, он готовится из простых ингредиентов. Во-вторых, не требуется специальная техника, ведь сковорода есть у каждой хозяйки. В-третьих, многие ценят продукты, приготовленные своими руками.