Если у вас есть несколько яблок, их можно использовать для приготовления вкусного десерта к чаю или кофе.

Для приготовления маффинов лучше всего использовать яблоки с низким содержанием сахара, но в целом подойдут любые плоды.

Для десерта вам понадобятся 10-12 формочек и следующие ингредиенты:

яблоки (крупные) – 3 шт.;

сливочное масло – 125 г;

светло-коричневый сахар – 125 г;

молоко – 150 мл;

яйца – 2 шт.;

мука – 0,25 кг;

разрыхлитель – 1,5 чайной ложки;

сода – ½ чайной ложки;

корица – ½ чайной ложки;

специи для выпечки – ½ чайной ложки.

Пошаговое приготовление

1. Сначала взбейте яйца, очистите яблоки от кожуры и натрите их на терке.

2. Разогрейте духовой шкаф до +180 °C, а формочки застелите бумажными вкладышами и слегка смажьте растительным маслом.

3. Смешайте сливочное масло с сахаром и растопите. Полученную смесь соедините с молоком, затем добавьте взбитые яйца.

4. Просейте муку, соду, корицу, разрыхлитель и специи. После перемешивания добавьте тертые яблоки.

5. Заполните формы тестом, а в центр каждого маффина положите небольшой кусочек яблока. Учтите, что фруктовые маффины поднимаются меньше, чем обычные, поэтому формы следует заполнять до верха. Выпекайте маффины около 25-30 минут.