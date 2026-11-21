Если у вас есть несколько яблок, их можно использовать для приготовления вкусного десерта к чаю или кофе.
Для приготовления маффинов лучше всего использовать яблоки с низким содержанием сахара, но в целом подойдут любые плоды.
Для десерта вам понадобятся 10-12 формочек и следующие ингредиенты:
яблоки (крупные) – 3 шт.;
сливочное масло – 125 г;
светло-коричневый сахар – 125 г;
молоко – 150 мл;
яйца – 2 шт.;
мука – 0,25 кг;
разрыхлитель – 1,5 чайной ложки;
сода – ½ чайной ложки;
корица – ½ чайной ложки;
специи для выпечки – ½ чайной ложки.
Пошаговое приготовление
1. Сначала взбейте яйца, очистите яблоки от кожуры и натрите их на терке.
2. Разогрейте духовой шкаф до +180 °C, а формочки застелите бумажными вкладышами и слегка смажьте растительным маслом.
3. Смешайте сливочное масло с сахаром и растопите. Полученную смесь соедините с молоком, затем добавьте взбитые яйца.
4. Просейте муку, соду, корицу, разрыхлитель и специи. После перемешивания добавьте тертые яблоки.
5. Заполните формы тестом, а в центр каждого маффина положите небольшой кусочек яблока. Учтите, что фруктовые маффины поднимаются меньше, чем обычные, поэтому формы следует заполнять до верха. Выпекайте маффины около 25-30 минут.
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