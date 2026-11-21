Если в конце готовки у вас получается рисовая каша с мясом, а не плов, вероятнее всего, были допущены ошибки, о которых пойдет речь в этой статье.

Во-первых, многое в процессе приготовления плова зависит от основных ингредиентов.

Считается, что мяса, риса, лука и моркови должно быть поровну – например, по одному килограмму.

Однако сочетание 1 к 1 не всегда является верным; иногда при готовке используют гораздо меньше лука.

Опытные кулинары утверждают, что достаточно даже 300 граммов на килограмм мяса, риса и моркови, так как в противном случае лук выделит слишком много сока, и остальные компоненты будут не жариться, а тушиться.

Также стоит упомянуть о мясе – оно не должно быть жирным. Жир должен поступать вместе с маслом (или жиром), на котором все обжаривается. Это может быть как курдюк, так и обычное растительное масло.

Наконец, еще раз подчеркнем общеизвестную истину – в процессе приготовления плов ни в коем случае нельзя перемешивать после того, как рис залит водой.