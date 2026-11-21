Продукты, которые помогут защититься от простуды

Правильное питание в целом положительно сказывается на организме, что позволяет снизить риск простуды, если придерживаться определенных принципов.

Также стоит включить в свой рацион наиболее полезные продукты. Какие из них обладают максимальной пользой?

Облепиха

Эта ягода может показаться слишком кислой, но она невероятно полезна: облепиха является ценным источником антиоксидантов, что помогает укрепить иммунитет и повысить сопротивляемость организма.

Облепиха отлично сочетается с медом, который также является эффективным средством против простуды.



Имбирь

Согласно мнению экспертов, корень имбиря значительно усиливает иммунную систему. Если вы хотите избежать простуды в холодное время года, то имбирный напиток станет отличным выбором.

Кроме того, он подарит вам запас энергии и прилив сил.

Зеленый чай

Несколько чашек этого ароматного напитка помогут улучшить работу мозга и сердца, а также защититься от простуды. Секрет его воздействия на организм заключается в высоком содержании антиоксидантов.

Чтобы сделать традиционный напиток еще более полезным, добавьте немного цветков жасмина и лимон.

Куриный бульон

Этот бульон можно употреблять как самостоятельное блюдо, которое помогает защититься от простуды и улучшить работу желудочно-кишечного тракта.

Рекомендуется варить куриный бульон с острыми пряностями и лавровым листом.

Чеснок

Известно, что чудодейственное воздействие чеснока объясняется содержанием аллицина. Однако он разрушается при готовке.

Поэтому чеснок лучше есть в сыром виде. Не забудьте порубить его ножом и подождать хотя бы пять минут перед добавлением в готовое блюдо.

Цитрусовые

Употребление цитрусовых в холодное время года помогает побороть усталость и восстановить работу иммунной системы.

Имейте в виду, что цитрусовые фрукты не стоит есть на голодный желудок — они лучше всего подходят для перекусов.