Не всегда можно быть уверенным, что жареное мясо получится мягким, вкусным и сочным.

Существует три простых правила, которые помогут всегда добиваться нужного результата. Какие хитрости стоит помнить?

Корочка

Чтобы жареное мясо сохранило необходимую сочность, сначала обжарьте его до появления характерной корочки. Это поможет продукту не терять сок в процессе тепловой обработки.

Сливочное масло

Профессиональные повара предпочитают жарить мясо на качественном рафинированном растительном масле, но не забывают и о кубике сливочного масла. В процессе жарки добавьте небольшой кусочек масла и дайте ему растопиться. Полученную жидкость используйте для того, чтобы максимально пропитать мясо.

Духовка

После того, как у мяса появилась нужная корочка и вы обработали его сливочным маслом, доведите блюдо до полной готовности в духовом шкафу. В этом случае мясо получится сочным и ароматным.