Каждая хозяйка имеет свои секреты приготовления котлет, и это не повод отказываться от экспериментов. Вы можете найти простые, но аппетитные варианты, чтобы порадовать своих близких.

Попробуйте приготовить ужин по этому рецепту и убедитесь, что сделать сочные и пышные котлеты не так сложно.

Начните с фарша: лучше всего готовить его самостоятельно, а не покупать готовый. Для идеального котлетного фарша сочетайте жирную свинину и постную говядину.

Когда фарш будет готов, добавьте к нему репчатый лук — на килограмм мяса потребуется две головки, а также черный перец по вкусу.

Измельченный лук — это тот ингредиент, который сделает ваши котлеты сочными и вкусными.

Теперь добавим секретный ингредиент для пышности: используйте минеральную воду с газом — достаточно половины стакана холодной жидкости.

Оставьте фарш на 2 часа, затем добавьте соль, перемешайте и начинайте лепить котлеты.