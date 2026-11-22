Хозяйки ценят красный борщ за его уникальный аромат и великолепный вкус.

Идеальное сочетание овощей делает это блюдо невероятно аппетитным и выделяет его среди других первых блюд.

Тем не менее, не каждая хозяйка готова проводить более 2 часов у плиты, чтобы его приготовить: отваривать мясо, нарезать овощи и готовить поджарку.

Чтобы чаще радовать себя и близких любимым блюдом, не тратя много времени на его приготовление, воспользуйтесь простым советом — заранее подготовьте овощи.

Рецепт овощной заготовки для борща

Очистите и натрите на крупной терке морковь и свеклу, пропорции выбирайте по своему вкусу. Лук и перец нарежьте небольшими кубиками, как и морковь.

Переложите овощи в кастрюлю с толстым дном или казан, залейте водой, добавьте несколько ложек растительного масла и доведите до кипения.

На медленном огне тушите овощную заправку 15 минут. Затем добавьте сахар и соль по вкусу, а также 1 ч. л. уксуса. Тушите еще 5 минут, после чего разложите по стерилизованным банкам, закройте крышками и используйте по назначению.