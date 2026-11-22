Грецкие орехи применяются в кулинарии и в качестве перекуса, так как они содержат витамины группы B, калий, фосфор и магний.

Существует интересный способ использования горячей воды с грецкими орехами. Их заливают кипятком прямо в скорлупе.

Суть этого метода заключается в том, что через 30 минут орехи можно легко разрезать ножом. Достаточно воткнуть кончик в место, где соединяются две половинки, и орех сам расколется без особых усилий.

Воду, оставшуюся после грецких орехов, не выливают, а используют с пользой. Эта жидкость обладает затемняющим эффектом, что делает её отличным ополаскивателем для каштановых и рыжих волос.

На основе грецких орехов можно также приготовить целебную настойку. Для этого орехи раскалывают и помещают в банку вместе со скорлупой. По желанию можно добавить специи.

Следующий шаг — накрыть орехи стаканом с сахаром и поставить в темное место, перевернув банку. Через несколько часов орехи начнут выделять сок.

Затем заливают смесь спирта и воды в соотношении 1:1. После этого банку снова закрывают, встряхивают и оставляют на месяц, периодически встряхивая содержимое хотя бы раз в 4-5 дней.