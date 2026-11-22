Рис — одна из самых питательных и простых в приготовлении круп, которая нравится большинству людей.

Хотя многие не любят гречку или перловку, найти тех, кто не любит рис, гораздо сложнее.

Приготовление риса не требует особых усилий, но часто после варки он получается клейким, зерна теряют форму, а сама масса может приобретать сероватый оттенок.

Вряд ли кто-то хочет видеть на своей тарелке такой гарнир или непонятную сероватую массу с овощами.

Секретный прием: уксус

Опытные кулинары знают один полезный секрет. Они добавляют уксус в рис при варке (примерно 1 ч. л. на 1 л воды).

Можно использовать как спиртовой, так и яблочный уксус. Яблочный уксус может придать блюду характерный аромат и привкус, поэтому его использование зависит от предпочтений.

Добавление уксуса позволяет достичь нескольких целей.

Первая и самая важная цель: кислота отбеливает зерна. При варке с уксусом рис получается белоснежным.

Вторая цель: рассыпчатость. Конечно, если крупа не была промыта и часто перемешивалась в процессе приготовления, уксус не поможет избежать склеивания. Но зерна, варившиеся в подкисленной воде, менее склонны к слипанию.

Третья цель: целостность зерна. При варке в подкисленной воде зерна не так сильно разваливаются.

Если уксуса нет под рукой, его можно заменить 1 ч. л. лимонного сока.