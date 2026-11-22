Многие используют вилку только после приготовления яичницы-глазуньи.

Опытные кулинары применяют столовый прибор не только для еды, но и в процессе приготовления популярного утреннего блюда.

Если понаблюдать за действиями профессионалов во время жарки, можно заметить, как повар аккуратно тыкает в яичницу вилкой или ножом.

Это действие помогает добиться идеальной глазуньи.

В чём заключается суть лайфхака

Известно, что хорошо приготовленная яичница имеет прожаренный белок и жидкий желток.

Кулинары-любители используют разные методы для достижения этого результата: кто-то регулирует огонь, кто-то накрывает сковороду крышкой.

Однако у обоих подходов есть свои недостатки. Уменьшение огня увеличивает время приготовления, что не всегда удобно, особенно утром перед работой.

Использование крышки может привести к образованию белой плёнки на желтке, что многим гурманам кажется неаппетитным.

Если же аккуратно тыкать в белок вилкой, он начнёт растекаться, обеспечивая быстрое и равномерное прожаривание с сохранением яркого жидкого желтка.

Как правильно использовать вилку

Начинайте процедуру, как только белок начнёт схватываться. Тыкать нужно в ту часть белка, которая ближе к желтку.

Будьте осторожны: не заденьте желток, если не хотите, чтобы он тоже растёкся и прожарился.