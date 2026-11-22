Висцеральный жир, который накапливается вокруг органов брюшной полости, не только увеличивает объем талии, но и негативно влияет на здоровье.

Избавиться от висцерального жира сложнее, чем от подкожного, и для этого необходимо скорректировать рацион.

Какие продукты следует исключить из питания?

Во-первых, стоит убрать из рациона продукты, содержащие сахар и фруктозу: все магазинные сладости, сладкие напитки и подобные продукты.

Во-вторых, рекомендуется отказаться от продуктов с трансжирами: полуфабрикатов, колбасных изделий, консервов, майонеза, соусов промышленного производства, маргарина и некачественного растительного масла.

Также следует избегать рафинированных продуктов: муки высшего сорта, покупной выпечки, картофеля и круп быстрого приготовления.