При хранении сахар может превращаться в комок, который трудно разбить.

Иногда кристаллы сахара слипаются, образуя большие комки в сахарнице. Это происходит из-за того, что продукт впитывает влагу и не отдает ее обратно. Даже наличие крышки не всегда достаточно для сохранения сахара в рассыпчатом состоянии.

Чтобы сахар оставался качественным и рассыпчатым, можно воспользоваться простыми советами.



Пакет

Сахар в больших объемах обычно хранится в пакетах или мешках. Если упаковка повреждена, это может привести к слипанию сахара. Для дополнительной защиты можно использовать второй пакет или мешок.

Хлеб

Небольшой кусочек хлеба, положенный в сахарницу, поможет предотвратить слипание. Мякиш хлеба впитает лишнюю влагу, сохраняя сахар рассыпчатым.

Ложка

При использовании сахара важно применять только сухую ложку. В противном случае влага останется в сахарнице, что приведет к слипанию сахара.

Уплотнитель

Чтобы предотвратить попадание влаги в сахарницу, можно дополнительно уплотнить смыкание крышки и самой сахарницы. Для этого подойдет двухсторонний скотч.