Ранее орех кешью не был широко распространен, но сегодня его можно найти в каждом супермаркете. Он активно используется в кондитерских изделиях и косметологии.

Кешью выращивается в Индии и Южной Америке, хотя родиной этого ореха считается Бразилия.

Обычно орехи продаются очищенными, так как их оболочка содержит ядовитое масло, способное вызвать ожоги. Поэтому только специалисты занимаются их правильной обработкой.

Калорийность кешью

Калорийность кешью составляет примерно 600 ккал на 100 граммов, что делает его высокопитательным продуктом.

Это свойство делает кешью популярным среди людей с дистрофией, анемией и другими заболеваниями, связанными с недостаточным питанием.

Полезные свойства орехов

Кешью обладает множеством полезных свойств, как и другие орехи, используемые в кулинарии и косметологии. По содержанию жиров кешью уступает грецкому ореху, но имеет нежный маслянистый вкус.

В состав кешью входят как ненасыщенные, так и насыщенные жирные кислоты, пищевые волокна и натуральная сахароза, которая практически не вредит организму. Орехи также содержат углеводы, белки и жиры.

Среди витаминов, содержащихся в кешью, можно выделить группу В, полезную для женского организма, а также витамин Е и РР.

Кешью также богат минералами: цинком, медью, кальцием, натрием, марганцем, калием, железом и селеном.

Ненасыщенные жирные кислоты помогают нормализовать уровень холестерина в крови, что способствует очищению организма от вредных веществ.

Кроме того, эти жирные кислоты положительно влияют на клетки мозга, которые нуждаются в растительных жирах для поддержания целостности оболочек.

Употребление кешью помогает очищать зубы от бактерий благодаря содержащимся в них компонентам, убивающим микробы. Однако это не отменяет необходимости чистки зубов. В некоторых регионах Африки пасту из толченых орехов кешью и меда используют для лечения зубов и десен.

Витамин Е, содержащийся в кешью, положительно влияет на репродуктивную систему мужчин и женщин, а также на состояние кожи.

Для людей с проблемами кожи, такими как псориаз и экзема, рекомендуется включать кешью в рацион.

Скорлупа кешью используется для приготовления отвара, который помогает при бородавках, трещинах на коже и дерматитах. Регулярное употребление кешью способствует укреплению иммунной системы, что особенно важно для людей с избыточным или недостаточным весом.

Орехи и отвар из них могут быть полезны при бронхитах, воспалениях легких, вирусных заболеваниях и астме благодаря своим тонизирующим, антисептическим и антимикробным свойствам.

Кешью также важен для здорового питания пожилых людей, так как поддерживает здоровье сосудов и сердца. Люди с сахарным диабетом могут включать кешью в свой рацион.

Тем не менее, кешью не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями почек, а также следует ограничить его потребление людям с остеопорозом из-за высокой концентрации оксалатов, которые могут ухудшать усвоение кальция.