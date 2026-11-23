Существует известное правило пяти секунд: если вы быстро поднимете упавшую на пол еду в течение пяти секунд, на неё не успеет налипнуть грязь и бактерии.

В отечественном варианте это правило часто формулируется без указания времени: «Быстро поднятое упавшим не считается».

Тем не менее, исследователи из Ратгерского университета выяснили, что это правило не всегда верно. Робин Миранда и Дональд Шаффнер провели эксперимент, в котором роняли жевательные конфеты, кусочки арбуза и хлеб с маслом и без масла на различные поверхности — нержавеющую сталь, кафель, дерево и ковёр, покрытые бактериями Enterobacter aerogenes, которые могут вызывать инфекционные болезни. Затем еду поднимали быстро или медленно (временной интервал варьировался от долей секунды до пяти минут) и подсчитывали количество бактерий на ней.

В статье, опубликованной в журнале Applied and Environmental Microbiology, авторы отмечают, что количество бактерий зависело не только от времени, но и от других факторов, таких как тип поверхности и свойства самой еды. Выяснилось, что наиболее безопасно ронять еду на ковёр, а жевательные желейные конфеты оставались самыми чистыми во всех случаях.

Наиболее загрязнённым продуктом оказался арбуз: менее чем за секунду он собирал большое количество бактерий с любой поверхности, будь то ковёр или кафель. Таким образом, правило пяти секунд не является универсальным и должно применяться с осторожностью — таков общий вывод из этого исследования, которое, безусловно, может претендовать на Шнобелевскую премию.