Зеленый чай можно сделать более полезным, добавляя натуральные ингредиенты.

В этой статье мы расскажем, какие добавки можно использовать в зеленом чае для улучшения его вкуса и полезных свойств.

Мята

Мята обладает успокаивающим эффектом и помогает расслабиться после напряженного рабочего дня. Она также способствует улучшению пищеварения и может облегчить боли в животе.

Мелисса

Мелисса прекрасно сочетается с зеленым чаем, оказывает расслабляющее действие и способствует улучшению сна.

Гибискус

Благодаря содержанию органических кислот, гибискус улучшает пищеварение и ускоряет обмен веществ. В сочетании с зеленым чаем он образует вкусный и полезный напиток для похудения.

Липовый цвет

Цветы липы помогают при простудах и используются как потогонное средство.

Эхинацея

Это растение помогает укрепить иммунитет и может быть добавлено в чай в сезон простуд.

Ваниль

Натуральная ваниль, будь то в стручках или в виде экстракта, не только улучшает вкус чая, но и поднимает настроение. Запах ванили способствует выработке гормонов удовольствия, что может помочь в борьбе с депрессией.