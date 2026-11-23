Сало — это полезный продукт, который стоит включать в рацион, так как он положительно влияет на иммунную систему.

Чтобы вкусно засолить сало, нужно знать несколько простых шагов.

Можно приготовить сало так, что даже дети не смогут от него отказаться.

Необходимые ингредиенты для рецепта:

- килограммовый кусок сала;

- стандартный стакан соли;

- 1/2 стакана сахара;

- литр воды;

- пряности (чеснок, черный перец горошком, лавровый лист).



Этапы приготовления:

Приготовление сала по этому рецепту довольно простое. Сначала соедините все ингредиенты (кроме чеснока) в кастрюле с водой и поставьте на плиту.

Чеснок необходимо порубить и обработать им сало.

Прокипятите рассол и выключите огонь. После того как жидкость остынет до комнатной температуры, можно переходить к следующему этапу.

Поместите сало в подходящую емкость и залейте его приготовленным рассолом.

Оставьте продукт при комнатной температуре на 12 часов, затем уберите в холодильник на 24 часа.

После этого достаньте сало и немного просушите. Теперь можно нарезать и подавать. Сало получится мягким и вкусным.