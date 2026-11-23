Исследования показывают, что корица может снижать концентрацию углекислого газа в желудке, что помогает уменьшить его разогрев во время переваривания пищи; добавление этой пряности может снизить желудочную температуру на 2°C.

В статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, авторы отмечают, что корица способствует снижению выделения кислоты и фермента пепсина. Углекислый газ образуется как побочный продукт пищеварения, и его количество также уменьшается.

Эксперименты проводились на свиньях, которые чувствовали себя лучше, когда их кормили пищей с добавлением корицы. Перегрев и избыток углекислого газа негативно сказываются на здоровье внутренних органов, поэтому охлаждение и снижение уровня СО2 в пищеварительной системе приносят пользу всему организму.

Что касается людей, то, вероятно, наш желудок реагирует на корицу аналогичным образом, и эта пряность может стать полезным диетическим средством для улучшения пищеварения.