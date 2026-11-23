Тыква — универсальный овощ, который можно употреблять как в сыром, так и в обработанном виде. Она обладает уникальными полезными свойствами.

Тем не менее, большинство людей предпочитают есть тыкву в приготовленном виде, например, в супах-пюре, запеченной или в кашах. Но можно ли есть сырую тыкву?

Польза сырой тыквы, как ее мякоти, так и семян, трудно переоценить. Она помогает восполнить нехватку витаминов и минералов в организме и может способствовать улучшению состояния при различных заболеваниях. Употреблять ее можно без вреда для всех членов семьи.

Из всех способов приготовления — пюре, сок, вареная или запеченная — самой полезной считается именно сырая тыква. В ней содержатся витамины:

группы В;

витамины Е, С, Н, К, РР, А;

бета-каротин (провитамин А);

йод, железо, марганец, хром, селен, фтор, цинк и другие;

крахмал, глюкоза, фруктоза, сахароза, моносахариды, дисахариды, а также полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6.

Как есть тыкву

Это очень просто. Нужно помыть и нарезать овощ. Очистите мякоть от кожицы, волокон и семечек, и можно есть, нарезав кусками, натерев на терке, добавив в салат или вместе с яблоком.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость овоща, склонность к аллергии и некоторые хронические заболевания могут служить противопоказаниями. Следует проявить осторожность при сахарном диабете (не подходят десертные сорта тыквы), а также при гастрите с пониженной кислотностью, язве, панкреатите, холецистите, желче- и мочекаменной болезни, обострениях печеночных заболеваний. По поводу этих и других заболеваний стоит проконсультироваться с врачом.

Мужчинам

Тыква способствует нормализации работы всех систем организма, особенно пищеварительной и нервной. Регулярное употребление тыквы может помочь в борьбе с гипертонией, головными болями, выведении токсинов, продлении молодости, восполнении запасов железа, улучшении состава крови, укреплении стенок сосудов (профилактика варикоза и тромбофлебита), а также в лечении глазных заболеваний. Особенно важен вклад тыквы в здоровье мужчин, а свежий сок может помочь при простатите.

Женщинам

Кроме перечисленных свойств, тыква помогает женщинам сохранить молодость кожи, полезна для здоровья волос, способствует омоложению организма, помогает избавиться от прыщей и воспалений, сохраняет ровный тон лица, предотвращает сечение волос и избавляет от перхоти. Она также полезна для женской половой системы, помогая при цистите.

Детям

Тыква присутствует в детском питании с 4-6 месяцев. Однако стоит помнить, что при всех своих полезных свойствах она может быть сильным аллергеном. Поэтому может потребоваться консультация специалиста.