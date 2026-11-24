При приготовлении борща многие хозяйки задаются вопросом, что класть первым: капусту или картошку.

Согласно классическому рецепту борща, в кастрюлю сначала добавляют капусту, так как она требует больше времени для приготовления.

После капусты следует добавить картошку и сладкий перец, затем пассерованные и заправленные томатной пастой лук и морковь, а в конце – кисловатую свеклу.

Тем не менее, существуют некоторые нюансы. Если картошка старая, а капуста молодая, то лучше поменять их очередность.

Также, если вы готовите борщ с кислой капустой, то первым в кастрюлю следует отправить картошку.