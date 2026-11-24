При ферментации сахара дрожжами выделяется углекислый газ, который придаёт хлебу пористую структуру. Бездрожжевой хлеб получается более плотным и пресным, напоминающим лаваш. Чтобы достичь текстуры, схожей с дрожжевым хлебом, в тесто добавляют соду, разрыхлители на её основе или закваску с другими микроорганизмами, способными ферментировать сахар.

Нет убедительных данных о том, что бездрожжевой хлеб является более полезным, чем хлеб с дрожжами. Распространяемые в социальных сетях утверждения о том, что дрожжи якобы подавляют собственную микрофлору кишечника, размножаются в крови и вытягивают микроэлементы из пищи, являются мифами. В правильно приготовленном хлебе живых дрожжей не остаётся.