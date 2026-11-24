С наступлением холодного времени года на столах всё чаще появляются апельсины.

Существует несколько причин их популярности: в этих фруктах содержится много витаминов, а цитрусовые часто ассоциируются с приближающимися праздниками.

Единственный недостаток апельсинов заключается в том, что почистить их, не запачкавшись сладким и липким соком, удается немногим.

Поэтому вам может быть интересно узнать, как снять кожуру с апельсинов, не испачкавшись.

Для начала с помощью острого ножа сделайте круговой надрез на фрукте, стараясь не задеть сочную мякоть.

Затем отложите нож в сторону и возьмите обычную столовую ложку.

Просуньте черенок ложки под шкурку в месте надреза и аккуратно пройдитесь ею по кругу, отделяя мякоть.

То же самое сделайте с другой половинкой, после чего возьмите апельсин обеими руками и одновременно поверните его в разные стороны.

После этого в ваших руках останется кожура цитруса в виде двух чашечек, которые можно использовать в быту (например, для изготовления свечей), а на столе окажется очищенный апельсин, сохранивший все соки.