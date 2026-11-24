Говядина — это довольно дорогой продукт, и многие хозяйки стремятся избежать его порчи.

Если мясо окажется сухим и жестким, то все затраченные деньги и усилия будут напрасны — даже с помощью вкусного соуса такое блюдо будет сложно съесть.

Поэтому полезно знать несколько правил, которые помогут сделать говядину мягкой и сочной. Какие продукты могут в этом помочь?

Томаты

Эти овощи содержат кислоты, которые положительно влияют на волокна мяса. Благодаря этому говядина всегда получается мягкой и сочной.

Некоторые хозяйки используют томатную пасту в качестве маринада, но этот метод не всегда эффективен. Лучше взять пару свежих помидоров, натереть их на терке.

В полученную массу добавляем специи и маринуем говядину около получаса. Мясо получится очень вкусным.

Сода

Некоторые с недоверием относятся к использованию соды при работе с мясом, но это заблуждение. Сода не ухудшает вкус мяса — вы ее даже не почувствуете.

Однако говядина станет по-настоящему мягкой. Половину маленькой ложки соды смешивают с таким же количеством соли и растворяют в воде.

Это будет основой маринада. Время воздействия составит всего двадцать минут. После этого состав смывается с мяса. Говядину сушат и отправляют на сковороду.

Киви

Этот фрукт часто используют для маринования шашлыка, так как любой сорт мяса становится более мягким и сочным. Говядина тоже оценит такой маринад.

Киви доводят до состояния пюре и используют в качестве маринада. Через 60 минут можно смело приступать к приготовлению.