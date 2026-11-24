Многие замечают, что помидоры из супермаркетов менее ароматные, чем те, что продаются на рынках. Это связано с тем, что запаховые и вкусовые ощущения тесно взаимосвязаны, и магазинные томаты могут казаться менее вкусными.

Часто можно услышать мнение, что магазинные помидоры выращиваются «без души». Однако причина кроется не в этом, а в условиях хранения.

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, проведенное учеными из Корнельского и Флоридского университетов, показывает, что при температуре ниже 12°C у томатов отключаются гены, отвечающие за синтез ароматических веществ. Эти гены продолжают функционировать в сорванных плодах, но при охлаждении их активность постепенно снижается. Помидорам достаточно провести в холодильнике всего 1–3 дня, чтобы потерять свой аромат. Возможно, в будущем удастся вывести сорта, у которых «пахучие» гены будут более устойчивыми к холоду.





